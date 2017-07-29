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Ölüm eczane yolunda yakaladı



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Ula'nın Gökçe köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, böbrek yetmezliğinden dolayı ilaç kullanan 70 yaşındaki Ali Özden, köydeki eczaneden ilaçlarını aldı ve evine dönmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada E. A'nın (44) kullandığı otomobil, Özden'e yaya geçidinde çarparak 20 metre sürükledi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri, Özden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Özden'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Gökçe köyünde toprağa verildi, otomobil sürücüsü E.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

(VE-MB-Y)



29.07.2017 12:50:14 TSI

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