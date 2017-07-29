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Çaturoğlu Kdz. Ereğli'ye bin 500 kişilik stat istedi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu; Gençlik ve Spor Bakanlığına yeni atanan Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Çaturoğlu Bakan Bak'tan Ereğli ilçesine bin 500 kişilik stat istedi.

Milletvekili Çaturoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Rize Milletvekilimiz Osman Aşkın Bak'a Gençlik ve Spor Bakanlığına yeni atanması nedeniyle nezaket ziyaretinde bulundum. Ziyaretimde Sayın Bakanımıza hayırlı olsun dileklerimiz ilettim ve başarılar diledim. Sayın Bakanımız ile İlimizde yapılan gençlik ve spor yatırımlarını görüştük. Ayrıca, Ereğli Beyçayırı Stadının bakım onarımının yapılması, Delihakkı mevkiine yeni bir "1500 kişilik Spor Sahası" yapılması, Alaplı'daki mevut stada tribün, soyunma odası ve aydınlatma yapılması ve ayrıca mevcut spor salonunun çok eski olması nedeniyle yeni bir "Spor Salonu" ile "Gençlik Merkezi" yapılması talebimi ilettim. Bu taleplerimiz daha önce eski Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a iletmiştik. Sayın Bak'ın Bakanlığa yeni atanması nedeniyle hem hayırlı olsun ziyareti yaptık ve hem de taleplerimizi yenilemiş olduk.

Ziyaret sıcak ve samimi bir ortamda geçti ve Sayın Bakanımız taleplerimizle yakinen ilgileneceğini belirttiler. Göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum."

(VK-SÖ-Y)



29.07.2017 14:16:28 TSI

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