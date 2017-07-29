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Uzun, "Amacımız vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek"



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, "Yaptığımız her hizmette insan odaklı çalışarak, vatandaşlarımızın sorunlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Genel Sekreter Mehmet Uzun, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, Eskipazar İl Genel Meclisi üyesi Kamil Ünal, Eskipazar Belediyesi Fen İşleri Müdür V. Osman Kaya ve Özel İdaremiz şeflerinden Mustafa Yeşil ile birlikte Eskipazar İlçesi'nde bazı yollarda incelemelerde bulundu.

Eskipazar İlçe merkezine yaklaşık 2 km olan ve Belediye sınırları içerisinde kalan köprü güzergâhında incelemelerde bulunan Uzun, " Burada köprü giriş ve çıkışı ile yol üzerinde yapılabilecek çalışmaları belediye başkanımız ve meclis üyemiz ile inceledik. Bizde kurum olarak yapılabilecek çalışmalara elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Uzun, burada yaptığı incelemelerden sonra Eskipazar Belediyesi sınırlarında kalan Yorgalar Mahallesi yolu ve ardından da Özel İdare sınırları içerisinde kalan Keçeler Köyü Aşağı Mahallesi ile Kuzören Köy yolunda asfaltlama çalışmaları için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

(YE-YE-Y)



29.07.2017 18:58:43 TSI

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