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Zonguldak'ta Uluslararası Motosiklet Festivali



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Motosiklet Spor Kulübü ve Kozlu Belediyesi katkıları tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Motosiklet Festivali yoğun katılımla gerçekleşti.

Kozlu İlçesi Değirmenağzı plajında düzenlenen Zonguldak Uluslararası Motosiklet Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Bulgaristan gibi çeşitli ülkelerden 350 motosiklet ve yaklaşık bin motosiklet tutkunu katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timleri eşliğinde gerçekleştirilen kortejle başlayan festivalde şehir turu atıldı.

Etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Kozlu Belediyesine ve Emniyet teşkilatına teşekkür eden Zonguldak Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Suat Ölmez, "Bu yıl 1'incisini yaptığımız festival coşkuyla başladı. Almanya'dan katılımcılarımız var. Polisimiz kortej için güvenlik önlemi alarak bize destek oldu. Bugün muhteşem bir gün yaşıyoruz. Motosiklet kültürünü insanlara yansıtmak için bu tür festivaller çok önemli. Burada çeşitli aktiviteler yapıyoruz, eğlenceler düzenliyoruz. Ayrıca motosiklet tutkunları birbirleriyle tanışma fırsatı yakalıyor. Biz hava atmak yerine kente motosiklet kültürünü yerleştirmek için mücadele ediyoruz. İnsanlara nasıl motosiklete binebileceklerini ve kuralları gösteriyoruz. Bundan sonrada bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bu sene ilk defa düzenlenen "Uluslararası Motosiklet Festivali"ne katılım yoğun olduğunu ifade eden Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz da, "Ülkemizin çeşitli illerinden gelen tüm motosiklet severlere ve kulüplere katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra her yıl düzenlemeyi düşünüyoruz. Etkinlikler coşkulu bir şekilde devam ediyor. Yurt dışından gelen 2 arkadaşımız var onlara da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu etkinlileri geliştirerek devam ettireceğiz. Bu tür etkinliklerin Zonguldak'ımızı Kozlu'muzu kültürel anlamda gelişmesi noktasında katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

(SÖ-AŞ-Y)



29.07.2017 21:19:27 TSI

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