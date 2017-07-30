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Kaynak kıvılcımı ambar yaktı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de kaynak kıvılcımı ambarda yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde-Merkez Gümüşler kasabasında meydana geldi. İddiaya göre kasabada bir eve demir kapı montajlanırken, kaynak esnasında sıçrayan kıvılcım ambarda yangına neden oldu. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Ambarda bulunan malzemelerin bir kısmı yanarken, itfaiye ekipleri soğutma işlemlerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

(MB-YE-TB-Y



30.07.2017 19:11:18 TSI

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