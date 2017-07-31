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Gebze yaz okulları rekora koşuyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:06
Gebze yaz okulları rekora koşuyor
Gebze yaz okulları rekora koşuyor

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi ücretsiz yaz okullarında 26 farklı branşta 7 bin Gebzeli çocuk hem sporla tanışıyor hem de yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde dolu dolu değerlendiriyor.
Gebze Belediyesi Yaz Okulları'nda eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi tarafından her yıl Gebzeli çocuklara farklı branşlarda sporun yanı sıra sosyal aktivitelerde bulunma fırsatının ücretsiz olarak sunulduğu Yaz Okulları bu rekora koşuyor. 26 farklı branşta 7 bin öğrencinin hem eğlendiği hem de bir spor dalında becerilerini geliştirdiği Gebze Belediyesi Yaz Okulları'nda futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, yüzme, satranç, jimnastik, masa tenisi, resim, animasyon, güreş, tekvando, karate, atletizm, okçuluk, bocce, badminton, bisiklet, zumba Anne-Çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman ve bağlama branşlarında eğitim alıyor.
Kentin 31 farklı yerinde bulunan eğitim noktalarında seçtiği bir spor dalında alanında uzman eğitimcilerin nezaretinde ücretsiz eğitimlerin verildiği Gebze Belediyesi Yaz Okulları'na katılan çocuklar hallerinden oldukça memnun. Yaz aylarını, eğlenceli eğitimler ve sportif faaliyetler sayesinde dolu dolu geçiren Gebze Belediyesi Yaz Okulları öğrencileri hem eğleniyor hem de yeni arkadaşlıklar ediniyor.
(UK-GY-Y)

31.07.2017 10:08:21 TSI
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