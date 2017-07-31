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Güzelyurt Belediyesi 400 kişilik öğrenci yurdu yaptırıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine öğrencilerin barınma sorununu çözmek için belediye tarafından yurt yapılıyor.

Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksek Okulu'nun bulunduğu ve 600'ün üzerinde öğrenciyi barındıran Güzelyurt ilçesine Güzelyurt İlçe Belediyesi tarafından yurt inşaatı yaptırılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu ile yapılan protokol kapsamında yapımı devam eden yurdun önümüzdeki yıl öğrencilere hizmet verecek. 8 bin metrekare alana 200 kız, 200 erkek olmak üzere toplam 400 kişilik olarak tasarlanan yurdun tamamlanması ile birlikte Güzelyurt ilçesinde öğrencilerin barınma sorunu çözülecek.

Konuyla ilgili bilgiler veren Güzelyurt İlçe Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu, öğrencilerin pansiyonlarda konakladığını ve bunun ciddi sıkıntılara neden olduğunu belirterek, yurdun tamamlanması ile birlikte öğrencilerin rahata kavuşacağını söyledi. İlçede 600'ün üzerinde öğrenci bulunduğunu belirten Başkan Demircioğlu, "Kredi Yurtlar Kurumu'na ön protokol ile teslim edeceğimiz yüksek öğrenim öğrenci yurdumuzun inşaatı. 2 bloktan oluşuyor ve 200 kız, 200 erkek öğrenci olmak üzere 400 öğrenci kapasiteli tasarlandı. Yaklaşık 8 bin metrekare inşaat alanı var. Yine 8 bin metrekare arsasında çevre düzenlemesi yapacağız. Kredi Yurtlar Kurumu ile yaptığımız protokol gereği bu inşaatı yapıyoruz ve tamamen belediyemiz imkanlarıyla yapıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna teslim etmek. Kredi Yurtlar Kurumu ile anlaşmamız 2018'in Temmuz ayı aslında ama ne kadar erken teslim edersek o kadar iyi diye düşündük. Zira öğrencilerimiz burada çok gayri müsait koşullarda konaklıyorlar. 600'ün üzerinde şu anda öğrencimiz var. Önümüzdeki yıl inşallah beklentimiz bunun 150-200 daha artması. Üniversitemiz tarafından önerilen 3 bölümde 2'inci öğretim YÖK tarafından kabul edildi. Öğrenci potansiyelimiz artıyor. Bunu karşılama amaçlı bir an önce yurt inşaatımızı bitirmek istiyoruz. Çok kıt imkanlarla çalışıyoruz tabi. Mümkün olduğunca hızlı ve uygun maliyetli bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin burada daha uygun şartlarda, daha uygun bedellerle daha kaliteli yaşamını sağlamak, yurt sorununa çözüm bulmak. Kredi Yurtlar Kurumu'nun işlettiği bir yurdumuz yoktu. Gelen öğrencilerimiz özellikle pansiyonlarda konaklıyordu. Bu pansiyonlarda da tabi sorunlar yaşanıyor, maliyet konusunda sıkıntılar var. Bu sıkıntılarda velilerimizi yoruyor. Bütün bunları çözmek amaçlı yurt sorununu çözüyoruz inşallah. Önümüzdeki yıldan itibaren burada yurt sorunu kalmayacak" dedi.

(YC-AH-Y)



31.07.2017 12:29:09 TSI

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