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Meram'da 32 derslikli ilkokul inşaatı tamamlandı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:49
Meram'da 32 derslikli ilkokul inşaatı tamamlandı
Meram'da 32 derslikli ilkokul inşaatı tamamlandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ilçesinde bulunan Selçuk İlkokuluna 32 derslikli yeni bir bina kazandırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ilçesine Kurtuluş Mahallesinde Selçuk İlkokulunun 32 derslikli yeni binasının yapımını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bir eğitim ve öğrenci şehri olan Konya'da Yeni Büyükşehir Yasası sonrası merkez ve ilçelerde ihtiyaç duyulan yerlere Milli Eğitim ile işbirliği içinde okul binaları kazandırdıklarını söyledi. 2015 yılında ihale edilen Selçuk İlkokulu inşaatının geçtiğimiz günlerde tamamlandığını ve yeni eğitim öğretim yılı itibariyle hizmet vereceğini kaydeden Başkan Akyürek, bölgenin ihtiyacını karşılayacak, öğrencilere daha kaliteli eğitim verilmesine katkı sağlayacak 32 derslikli okul ile çevre düzenlemesinin 2,8 milyon liraya mal olduğunu ifade etti. Başkan Akyürek, Ereğli ilçesinin Orhaniye Mahallesinde yaptıkları 12 derslikli ortaokul ile Ereğli ilçesi Toros Mahallesindeki 2 adet 24 derslikli İmam Hatip Lisesinin de geçtiğimiz yıl hizmete girdiğini sözlerine ekledi.
(AH-Y)

31.07.2017 12:49:13 TSI
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