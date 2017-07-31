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Kahramanmaraş'ta esnafın yüzü güldü



(Fotoğraflı)



Halil Koyun - Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta yaz tatiliyle birlikte memleketlerine akın eden vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü.

Şehir dışında yaşayan Kahramanmaraşlılar, yaz tatilini fırsat bilip akın akın memleketine geliyor. Özellikle tarihi mekanları ziyaret eden vatandaşlar, Maraş dondurması yemeden edemiyor.

Muğla Marmaris'ten düğün için Kahramanmaraş'a geldiğini söyleyen Fatma Üner, "Kısa bir fırsat bulduk kapalı çarşıyı gezdik. Arkadaşlarımız var İstanbul'dan gelen buralı olmayan, onlara kendi tarihimizi anlatmaya çalışıyoruz, gösteriyoruz, hatırlayabildiğimiz kadarıyla tabi bizde yapıyoruz" dedi.

Balıkesir'den gelen Taylan Mert ise Kahramanmaraş'ı çok beğendiğini söyledi. Mert, "Kapalı çarşısını gezdik, bayağı güzel beğendik yani. Yanımızda bilen birisi yok ama kendi bildiğimiz ile dolaştık, gezdik, çocuklar ile birlikte bir dondurma yiyip akşamüzeri düğünümüz var nasip olursa, gecede Balıkesir'e döneceğiz" diye konuştu.

Gaziantep'ten kente gelen Serkan Zorbakır, "Geziyoruz, dolaşıyoruz tarihi yerleri ziyaret ediyoruz. Güzel hiçbir sıkıntı yok" dedi.

(HLL-Y)



31.07.2017 12:54:15 TSI

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