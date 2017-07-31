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Bakan Demircan'a baba ocağında coşkulu karşılama



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, baba ocağı Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde coşkuyla karşılandı.

Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı görevine atanan AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, gündüz gerçekleştirdiği bir dizi teşkilat ziyaretleri ve akşam katıldığı 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisinin ardından doğup büyüdüğü mahallesi olan Tekkeköy'ün Çırakman Mahallesi'nde hemşehrileri ile bir araya geldi.

Sevgi gösterisinde bulundular

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Yusuf Güngör, il ve ilçe teşkilat üyelerinin de katıldığı buluşma da coşkulu kalabalık Bakan Demircan'ı davul zurna ve havai fişeklerle karşılarken, "Hoşgeldiniz Bakanım" pankartı da astılar.

Bakan Demircan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, "Tekkeköy Çırakman Mahallesi olarak büyük onur ve gurur duyduk. İlçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.

Başkan Togar'dan tebrik

Yeni kabine de Sayın Ahmet Demircan'ın bakan olarak açıklamasının ardından heyecan, coşku ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Samsun'un Tekkeköy İlçesi Çırakman Mahallesi'nin evladı olan Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan beyin bu göreve getirilmesinden büyük sevinç duymaktayım. İlçemizden Sağlık Bakanı çıkması ve bu kişinin hem uzun yıllar doktorluk gibi kutsal bir görevi başarıyla yerine getirmesi hem de tecrübesiyle bir siyaset adamı olması bizim için büyük bir şanstır. İnşallah ülkemiz de ve ilimizde yapacağı büyük hizmetlerin ilçemizde de yansımalarını onun sayesinde göreceğimize inanıyorum. Bizler Tekkeköylüler olarak her zaman destek ve dualarımızla yanındayız. Bakanımız Ahmet Demircan beyi bir kez daha tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Teşekkür etti

Gösterilen sevgi gösterisi karşısında duygulu anlar yaşayan Bakan Demircan, "Tüm dost, akraba ve arkadaşlarıma en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Durumun ve işin farkındayız, elbette. Bu makamlar milletin makamı, milletin emaneti, hizmet ederiz. Bunlar bayrak yarışıdır. Bayrak elden ele geçer ama milletin hizmeti gelişerek, büyüyerek devam eder. Cenab-ı Hak bizi demek ki bu konumda da imtihan edecekmiş. Çünkü bu makamlar aynı zamanda da bir imtihan makamıdır. Allah bu imtihanı başarıyla neticelendirmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Dua istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Sağlık Bakanlığı gibi en önemli icra makamlarından birini kendisine tevcih etmeleri ve güvenmelerinin büyük bir gurur olduğunu aktaran Demircan, bu göreve layık olmak gayretinde olacağını ifade ederek hemşehrilerinden ve akrabalarından dua etmelerini istedi.

(SAM-SLH-Y)



31.07.2017 14:51:09 TSI

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