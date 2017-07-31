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Kırsalda çalışmalar hız kesmiyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Tacir Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tacir Mahallesi'nde yapımı sona eren yaş sebze ve meyve alım merkezi ile düğün salonu çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Osman Sargın, Fen İşleri Müdürü İsmail Acar'dan bilgi aldı. Kırsal kalkınmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Osman Sargın, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kırsal kalkınmayı öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Kırsaldaki çiftçilerimizin yanı sıra bu bölgelerdeki insanımızın sosyal ve kültürel hayatlarına da katkı sunmayı hedefledik. Sebze ve meyve alım merkezleri, sosyal donatı alanları, çocuk parkları, kültür merkezleri, düğün salonları, cami, şadırvan gibi birçok yatırımları yaptık yapıyoruz. İşte Tacir'de bulunan alım merkezi de bunlardan biri. Bunun yanı sıra düğün salonumuzun çevre düzenlemelerini yaparak kullanılabilir alanları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

(MŞ)



31.07.2017 16:13:37 TSI

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