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Başkan Kadir Albayrak'ın Malkara'da yatırımları inceledi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Malkara'da yapımı devam eden ve planlanan projeleri ile ilgili değerlendirme toplantısına katılarak, ilçede çeşitli incelemelerde bulundu.

Malkara Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Malkara Belediye Başkan Danışmanları İsmail Akkaya ve Celal Yılmaz, TESKİ Malkara Şube Müdürü Kenan Taşkın ile Malkara mahalle muhtarları katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin Malkara'da gerçekleştirdiği yatırım ve projelerin görüşüldüğü toplantıda ayrıca muhtarlar Başkan Kadir Albayrak'a dilek ve önerilerini dile getirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak daha sonra Malkara'da yapımı devam eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Aile Yaşam Merkezi ve Çavuşköy Et Kombina Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Albayrak, Malkara ilçesindeki Pazartesi Pazaryerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

(HLD-MEF-Y)



31.07.2017 17:11:07 TSI

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