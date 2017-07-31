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Serdivan'a turizm destek ofisi yapılıyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacı ile şehrin belirli noktalarında oluşturulması planlanan turizm ofislerinden biri Serdivan'a yapılıyor.

Sakarya Valiliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında Sakarya'nın doğal ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde korunması amaçlanırken, Turizm Danışma Ofisi'yle bu yolda önemli bir adım daha atılıyor. Sakarya'nın güzelliklerini ve tarihi birikimini keşfetmek isteyen vatandaşlar şehirdeki tarihi ve turistik mekanlar hakkında bu noktalardan bilgi sahibi olacaklar. Turizm bilgi sistemi Sakarya'nın turizm potansiyelinin tespit edilip kayıt altına alınmasıyla hem yatırımcılara hem de Sakarya'nın saklı tarihini keşfetmek isteyen vatandaşlara var olan turistik değerleri, konaklama yerlerini ve hizmet noktalarını göstererek rehberlik edecek. Aynı zamanda hem sanal ortamda hem de doküman üzerinde kent haritaları ve tanıtıcı broşürler de yine vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.

Sisteme entegre edilecek kioskların yanı sıra yine SATBİS Projesi kapsamında Sakarya'nın turistik mekanlarının tanıtıldığı web sitesi ve mobil uygulama da vatandaşlara hizmet verecek. Kültür ve turizm faaliyetlerinin kategoriler halinde sunulduğu web sitesi de turizm bilgi sistemi ile entegre edilerek Sakarya'nın turizm potansiyeline yönelik bilgileri kullanıcıların hizmetine sunacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Turizm Destek Ofisi'nin Serdivan'ın yeni merkezi 54. Cadde yanında hizmet vereceği belirtildi.

(BCT-GY-Y)



31.07.2017 17:12:52 TSI

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