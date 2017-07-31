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Muhtardan Büyükşehire asfalt teşekkürü

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:20
Muhtardan Büyükşehire asfalt teşekkürü
Muhtardan Büyükşehire asfalt teşekkürü

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hendek Dikmen Mahallesi'nde asfalt çalışması başlattı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin dört bir yanında sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları takdir topluyor. Bu kapsamda şehre en uzak yerleşim birimlerinden birisi olan Hendek Dikmen Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolda da asfalt çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, "Çalışmalar kapsamında Dikmen ve Karadere güzergahında 18 kilometrelik hattın 20 bin ton sıcak asfaltla buluşturulacak. Çalışmalar kapsamında bölgeye ulaşımın çok daha güvenli ve konforlu hale gelecek" dedi.
Sıcak asfalt çalışmaları için Başkan Zeki Toçoğlu'na ve personeline teşekkürlerini ileten Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz ise, "Hendek Belediye Başkanımız İrfan Püsküllü'ye de teşekkür ediyorum. Yollarımız da çalışmalar tamamlanmak üzere. Mahalle sakinlerimiz çalışmalardan çok memnun. Her fırsatta memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Dikmen Mahallesi belki de tarihinde ilk defa sıcak asfalta kavuştu. Özellikle yaz aylarında yayla turizminin yapıldığı Dikmen Mahallemize ulaşım artık daha güvenli ve rahat olacak. Yüksek bir rakımda yer almamızdan dolayı yol kenarlarına bariyer ihtiyacımız da var. Bu konuda da gerekli adımların atılacağını düşünüyoruz. Emeği geçenlerden bir kez daha Allah razı olsun" diye konuştu.

(BCT-GY-Y)

31.07.2017 17:22:29 TSI
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