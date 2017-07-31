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Milas'ta göçmen kaçakçılarına tutuklama

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 20:51
Milas'ta göçmen kaçakçılarına tutuklama
Milas'ta göçmen kaçakçılarına tutuklama

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas'ta, Suriye uyruklu sığınmacıları Avrupa'ya geçirmek isteyen iki kişi yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Milas'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyeli sığınmacıları taşıyan araçların sürücüleri yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Milas Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Milas - Yatağan karayolunda şüphelendikleri turizm şirketine ait görünümlü önde kadın ve çocukların oturduğu 34 TK 5910 ile 34 EA 0252 plakalı minibüsleri durdurdu. Bu sırada polisi fark eden araçlardan biri de kaçarak izini kaybettirdi.
Araçlarda yapılan kontrollerde 34'ü kadın ve çocuk, 24'ü de erkek Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince organizatör oldukları değerlendiren, iki araç sürücüsü gözaltına alındı.
Suriyeli sığınmacılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Valiliği Göç İdaresine gönderildi.
Zanlılar, H.K. ve E.B. da insan kaçakçılığı suçlamasıyla sevk edildi. Zanlı H.K. ve E.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(DL-MB-Y)

31.07.2017 20:52:53 TSI
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