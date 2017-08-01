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Kocasinan Belediyesi iş makinelerinin onarımını kendisi yapıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak yapıyor. Atölyeyi gezen ve çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Atölyelerimizde belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

Erkilet Fen İşleri Atölyesinde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar' a Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç eşlik etti. Atölyelerin hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "İlçe sakinlerimize daha kaliteli hizmet için atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz. Bu çerçevede belediye atölyesinin çalışmalarını daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getiriyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araç-gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımları gerçekleştiyoruz. Atölyemizde park ve bahçelerde kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve daha birçok ürünü onarıp, yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynerlerinin yerine yenilerini koyup, tamiri ve bakımı mümkün olan çöp konteynırlarını atölyemizde tamir edip boyanarak yeniden kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamirat, boya işlemleri, arızalı olanlarının motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastiklerin değişimine kadar tüm aşamalar tesislerimizde yapılıyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz. Böylelikle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine en iyi hizmet vermek için hizmetlerimizi artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(SK)



01.08.2017 11:50:14 TSI

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