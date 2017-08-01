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Aksaray'da ayçiçeğinin ilk hasadı borsaya geldi



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, bir haftadır hasadına başlanan Ay çekirdeğinin ticaret borsası tarım ticaret merkezine hareketlilik getirdiğini söyledi.

Nisan-Mayıs aylarında ekimi yapılan ay çekirdeğinin hasadı ise bu yıl erken başladı. Tarlalarda işçiler tarafından kesimi yapılan çerezlik ay çekirdeği daha sonra biçerdöverden geçiliyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Tarlasındaki çekirdeğini hasat eden çiftçilerin ise en büyük beklentisi kendilerini memnun edecek bir fiyat. Bu yıl 20 bin ton çerezlik ay çekirdeği elde edileceği hedeflenirken, proteini yüksek ve hektolitresi büyük olan Aksaray ay çekirdeği Türkiye genelindeki sektör temsilcilerinin de gözdesi oldu.

Konu ile ilgili bilgiler veren Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Hasadına başlanan ilimizin stratejik ürünlerinden olan çerezlik ay çekirdeği, ilimizin tarımsal özelliğini taşıyarak kalibre ve hektolitre bakımından çok iyi durumda olup üreticilerimizin tatmin olacağı fiyatlarla alıcı bulacağına inanıyor üreticilerimizin ürettiği ürünlerinin bol bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. Bu gün itibari ile Topakkaya Beldemizde çiftçilik yapan Muhammet Keleş üretmiş olduğu ay çekirdeğini, Aksaray Ticaret Borsası Satış Salonunda Tarım Ticaret Merkezi Esnafımız Osman Özkaya 4,5 TL'ye sattı. Ben üreticimize bereketli olmasını diliyorum. Esnafımıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tarım Ticaret Merkezimizde gerçekleşen bu yılın ilk ay çekirdeği ticareti olması hasebi ile üreticimizi çeyrek altın ile ödüllendirdik. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi

(YC-AH-Y)



01.08.2017 12:25:25 TSI

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