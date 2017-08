YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elmakaya beldesine taziye ve imam evi yapıldı

Galip Kılınç

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya Belediyesi tarafından beldeye taziye ve imam evi yaptırıldı.

Elmakaya Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, beldede bir taziye ve 2 imam için ev yaptıklarını ve bu yapıların halkın hizmetine sunulduğunu söyledi. Taziye evi ve her iki imam evininde belediyenin öz kaynaklarından yapıldığını belirten Yıldırım, "Bölgemizin örf ve adetleri gereği taziyelerdeki yoğunluk bütün halkımızın malumudur. Nüfusun artmasıyla beraber taziyelerin evde kabul edilmesi artık pekte mümkün görünmüyor. Hal böyleyken, yüzlerce insanımızın bir arada oturabileceği ve 3 gün devam eden taziyelerimizde sıkıntıların yaşanmaması için daha fazla taziye evlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut bir taziye evimiz vardı. Bir taziye evi daha yaptık. 300 metrekare üzerinde yapılan taziye evi, 2 katlı ve 500 kişilik kapasiteye sahip tam donanımlıdır. Taziye evinin alt katında cenaze yıkama yeri, yemekhane, misafirler için oturma salonu bulunmaktadır. Her kat için ayrı ayrı lavabolar ve mutfaklar olacak şekilde yapılmıştır. Beldemizdeki her iki camimizin yanında da birer tane imam evi yaptık. Görevli olan imamlarımız artık rahatlıkla bu imam evlerinde aileleriyle birlikte kalabilirler" dedi.

01.08.2017 13:06:45 TSI

