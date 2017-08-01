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Mazgalları çalan hırsızlar yakalandı



(Fotoğraflı)



Emrah Yıldız

ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma'da belediyeye ait mazgal ve rögar kapaklarını çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalanarak göz altına alındı.



Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde 2 günden bu yana mazgalların çalınması üzerine emniyet ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan mobese kameralar yardımı ile 33 KBC 07 plakalı kamyonet ve 2 kişinin olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan takip sonucunda yakalanan İsmail Ç. (29) ve Mustafa K.(29) polis ekiplerince gözaltına alındı. Devrek ilçesinde hurda deposunda bulunan 39 adet demir mazgal ve 2 adet rogar kapağı Çaycuma Belediyesi'ne teslim edildi.

(SÖ-SÖ-Y)



01.08.2017 13:54:28 TSI

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