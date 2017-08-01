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Sapanca SGM açılışa hazır



(Fotoğraflı)



Şirin Doğan

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca'da inşa edilen Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) çalışmalar tamamlandı.

Yeni projenin ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek konuşmalarına başlayan Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, yeni projenin tamamlandığı bilgisini paylaşarak, açılış için hazır olduğunu belirtti. Mutlu, Sapanca'da sosyal hizmetlerin yeni merkezinde hizmet sunacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projenin Sapanca Çayiçi Mahallesi'nde bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirildiğini ifade eden Mutlu, "Adapazarı, Geyve ve Akyazı'nın ardından Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'ni de tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karasu'da da çalışmalarımız devam ediyor. Sapanca'nın sosyal yaşantısına büyük katkılar sunacak bu merkez, konferans salonu, kafeterya, çocuk oyun odası ve eğitim sınıfları ile hemşerilerimize hizmet sunacak. İnşallah yeni merkezler için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni projemizin şehrimize, Sapancamıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

(BCT-Y)



01.08.2017 15:20:42 TSI

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