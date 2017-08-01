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MEÜ'den "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkı Projesi"

- İki etaplı projenin ilk etabında, okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarda karşılaştıkları eğitsel problemleri çözmesi esas alındı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Soner Mehmet Özdemir tarafından, 'Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimini Artırmada Bir Araç Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışmasının Kullanılması' adlı bir proje yürütüldü. İki etaplı projenin ilk etabında, okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarda karşılaştıkları eğitsel problemleri çözmesi esas alındı.

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından da desteklenen proje kapsamında, Mersin'in Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki okul öncesi kurumlarda görev yapan altı öğretmenle çalışıldı. Projeyle, öğretmenlerin sınıflarında daha verimli bir öğretim ve etkili sınıf yönetimi gerçekleştirmeleri amaçlandı. Yapılan çalışmada öğretmenlerin sınıflarında karşılaştıkları eğitsel problemleri çözmek için eylem araştırması yöntemi kullanıldı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda öğretmenler belirledikleri problem durumları için eylem planları hazırladı ve geliştirdikleri etkinlikleri uygulayarak problemleri çözmeye çalıştı. Bu süreçte her öğretmen sınıflarındaki çocukların ebeveynleriyle ve diğer meslektaşlarıyla görüşmeler yaparak, problemin nedenleri ve nasıl çözülebileceği hakkında bilgiler aldı. Çalışmalar sonunda öğretmenler, yaşadıkları problemleri büyük oranda çözerek sınıflarında daha verimli bir öğretim ve etkili sınıf yönetimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Projeye katılan okul öncesi öğretmenlerinin yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri sonuçlar, yapılan bir toplantıyla sunuldu. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantı, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki okul öncesi kurumlardan yaklaşık 250 öğretmenin katılımıyla yapıldı. Düzenlenen proje tanıtım toplantısında, projeye katılan okul öncesi öğretmenlerine katılım belgeleri takdim edildi. Eylem araştırması yönteminin, öğretmenlerin sınıf ortamında yaşadıkları problemleri araştırarak, uygulayarak ve buna dayalı olarak değerlendirerek çözmeye çalıştıkları bir öğrenme yaklaşımı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Soner Mehmet Özdemir, araştırmacı öğretmen yaklaşımı da denilen bu yöntemi, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimini artırmak amacıyla kullandıklarını belirtti. Proje kapsamında 6 öğretmenin gönüllü olarak projeye katıldığını ifade eden Özdemir, "Bu sürede öğretmenlerimizle defalarca toplandık. Neler yapılabileceğine ve problemi nasıl çözebileceğimize dair eylem planı gerçekleştirdik. Öğretmenlerimiz geliştirdikleri uygulamaları çocukların ve bazen ailelerin de katılımıyla yaptılar. Oldukça faydalı bir proje çalışması olduğunu düşünüyorum. Çalışmaya katılan öğretmenlerimize ve kendilerine destek veren idarecilere teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nisa Ünaldı Coral da bu tür projelerin öneminin farkında olduklarının altını çizerek "Eğitim fakültelerinin stratejik hedefleri içerisinde nitelikli öğretmen adayı yetiştirmek var. Ama sahadaki mevcut öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunmak da stratejik hedeflerimiz arasında. Bu katkı tabi ki tek taraflı değil. Bu tür projelerle hem biz eğitimcilerin gelişimine katkıda bulunuyoruz hem de öğretmenlerimizin deneyimlerinden faydalanıyoruz" diye konuştu.

(KRY-Y)



01.08.2017 15:24:37 TSI

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