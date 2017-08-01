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Elazığ Genç Yaşam Merkezi için ilk adım atıldı



(Fotoğraflı)



ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Genç Yaşam Merkezi projesi için Belediye ile Akıncılar Derneği arasında protokol imzalandı.

Elazığ Genç Yaşam Merkezi'nin hayata geçirilmesi için Elazığ Belediyesi'nde Başkan Mücahit Yanılmaz ile Akıncılar Derneği Başkanı Tevfik Sadak arasında protokol imzalandı. Protokol imza törenine Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan'da katıldı.

Akıncılar Derneği Başkanı Tevfik Sadak, gençlerin kaliteli vakit geçirmeleri ve bilgi birikimlerini artırarak daha donanımlı yetişmeleri için böyle bir projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları ve hedefledikleri bütün projelerde gençlerle birlikte yol yürüdüklerini, onların fikirlerinden, hayallerinden ve azimlerinden faydalandıklarını belirten Başkan Yanılmaz, imzaladıkları protokol ile yine gençleri yakından ilgilendiren bir projeyi hep birlikte gerçekleştireceklerini aktardı.

Birlikte yönetim anlayışı ilkesinden hareketle kent için etkin çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla her daim birlikte çalıştıklarını hatırlatan Başkan Yanılmaz," Akıncılar Derneği'nin de bu sivil toplum kuruluşlarından biridir. Birlikte güzel bir çalışma yapacağız. 15-30 yaş grubundaki kız ve erkek öğrencileri kapsayan Elazığ Genç Yaşam Merkezi projesi ile milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili, sosyal ve donanımlı gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz bu merkeze gelerek serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ile değerlendirerek gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek ve geliştirmek gibi girişimlerde bulunacaklardır. Böylece, merkez gençlerimiz için bir stres atma, kendilerini yenileyebilmelerine imkan sağlayacak bir mekan olacaktır"dedi.

Bu proje ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin destekleneceğini anımsatan Başkan Yanılmaz, gençler arasında ortak bir amaç doğrultusunda beraber çalışmanın ve hoşgörünün teşvik edilmesinin en büyük gayelerinden olacağını kaydetti.

(HİV-Y)



01.08.2017 15:38:44 TSI

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