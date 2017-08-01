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Kahta ilçesinde tarla günleri düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesi Tuğlu köyünde Kahta Ziraat Odası Başkanlığı ile GAP Teyap ortaklaşa Damlama Sulama Sistemi ile Biber Yetiştiricilik Tarla Gününü düzenledi.

Tarla Günü Adıyaman Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu Turanlı, GAP Teyap personeli, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı yaparak, "Bölgemizde faaliyet gösteren GAP Teyap ailesine teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize bu tür çalışmalarda daha çok projelerle çiftçilerimize hizmet edilmesi, bu tür çalışmaların çiftçilerimiz için çok önemlidir. Bu faaliyetler sayesinde çiftçilerimiz yapılan çalışmaları yerinde görüp örnek almalarına olanak sağlanıyor" dedi.

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ise konuşmasında, Kahta ilçemizde bu güzel çalışmaların Adıyaman'da yaygınlaşması gerektiğini belirterek, "Adıyaman tarımında biber alternatif ürün olması gerekir. GAP Teyap yetkililerin bu tür projelerin sayısını Adıyaman ilinde arttırmaları gerekiyor. Tuğlu köyünde kurulan damla sulama sistemi ile biber yetiştiriciliği demontrasyon alanında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tuğlu köyünde Yalçın İlya isimli çiftçiye kurulan 5 dekarlık damla sulama sistemi ile biber yetiştiriciliği demonstrasyon alanı ile ilgili biler verildi.

Demontrasyon kurulumunda emeği geçen GAP Teyap çalışanları Bünyamin Aslan ve Faruk Alan'a Kahta ilçesine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

(AHM)



01.08.2017 15:51:14 TSI

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