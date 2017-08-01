YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yemenici, Keşir ve Akça, Pazar esnafını dinledi

Yemenici, Keşir ve Akça, Pazar esnafını dinledi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İlçe Başkanı Dergah Akça, Hüseyin Yanmaz Pazar yerinde, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Salı pazarının köylü pazarı kesiminde esnaf olan bayanları Vekil Ayşe Keşir ve ilçe başkanı Dergâh Akça ve Başkan Yemenici, birlikte ziyaret edip sohbet ettiler. Pazar esnafı ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yemenici ve beraberindeki heyet, esnaflara bereketli kazançlar dilediler.

(TT-GY-Y)



01.08.2017 16:31:19 TSI

NNNN

