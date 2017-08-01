Yemenici, Keşir ve Akça, Pazar esnafını dinledi
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İlçe Başkanı Dergah Akça, Hüseyin Yanmaz Pazar yerinde, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Salı pazarının köylü pazarı kesiminde esnaf olan bayanları Vekil Ayşe Keşir ve ilçe başkanı Dergâh Akça ve Başkan Yemenici, birlikte ziyaret edip sohbet ettiler. Pazar esnafı ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yemenici ve beraberindeki heyet, esnaflara bereketli kazançlar dilediler.
(TT-GY-Y)
01.08.2017 16:31:19 TSI
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