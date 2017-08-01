ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yemenici, Keşir ve Akça, Pazar esnafını dinledi

01 Ağustos 2017 Salı, 16:29
Yemenici, Keşir ve Akça, Pazar esnafını dinledi
Yemenici, Keşir ve Akça, Pazar esnafını dinledi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İlçe Başkanı Dergah Akça, Hüseyin Yanmaz Pazar yerinde, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Salı pazarının köylü pazarı kesiminde esnaf olan bayanları Vekil Ayşe Keşir ve ilçe başkanı Dergâh Akça ve Başkan Yemenici, birlikte ziyaret edip sohbet ettiler. Pazar esnafı ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yemenici ve beraberindeki heyet, esnaflara bereketli kazançlar dilediler.
(TT-GY-Y)

01.08.2017 16:31:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
16 ilden gelen şehit yakınları Akçakoca'da misafir ediliyor
YEREL

16 İLDEN GELEN ŞEHİT YAKINLARI AKÇAKOCA'DA MİSAFİR EDİLİYOR
Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK, KÖY ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
YEREL

ŞIRALIK SPOR KOMPLEKSİ İÇİN TEMEL ATILDI
Hiçbir yolcu ve yazıhane mağdur edilmiyor
YEREL

HİÇBİR YOLCU VE YAZIHANE MAĞDUR EDİLMİYOR
Kusursuz kafe için son düzenlemeler
YEREL

KUSURSUZ KAFE İÇİN SON DÜZENLEMELER
Katlı pazaryeri tamamlanıyor
YEREL

KATLI PAZARYERİ TAMAMLANIYOR
İlk sergisini memleketinde açtı
YEREL

İLK SERGİSİNİ MEMLEKETİNDE AÇTI
Düzce Üniversitesi ve Milli Eğitim arasında protokol imzalandı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ VE MİLLİ EĞİTİM ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Sensörlü dubalar yerlerine kondu
YEREL

SENSÖRLÜ DUBALAR YERLERİNE KONDU
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL

JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Düzce il koordinasyon kurulu toplandı
YEREL

DÜZCE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
Açılış Süheyl Uygur ile yapılacak
YEREL

AÇILIŞ SÜHEYL UYGUR İLE YAPILACAK
Tomruk deposunda iş kazası
YEREL

TOMRUK DEPOSUNDA İŞ KAZASI
Düzce Akpınar Mahallesi asfaltlanıyor
YEREL

DÜZCE AKPINAR MAHALLESİ ASFALTLANIYOR
Düzce'de korkuluklar yenileniyor
YEREL

DÜZCE'DE KORKULUKLAR YENİLENİYOR
Eve giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL

EVE GİREN 1.5 METRELİK YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
Düzce'de araç sürücüleri uyarıldı
YEREL

DÜZCE'DE ARAÇ SÜRÜCÜLERİ UYARILDI
Gençlik merkezinde yaz akademisi
YEREL

GENÇLİK MERKEZİNDE YAZ AKADEMİSİ
Yaz kupası şampiyonu Bartu oldu
YEREL

YAZ KUPASI ŞAMPİYONU BARTU OLDU
Kaza sandılar elektrik çarpması çıktı
YEREL

KAZA SANDILAR ELEKTRİK ÇARPMASI ÇIKTI
29 kişi zehirlendi
YEREL

29 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Düzce'de kurbanlıklar pazara indi
YEREL

DÜZCE'DE KURBANLIKLAR PAZARA İNDİ
Müzeler müdürü Kurt Akçakoca'da
YEREL

MÜZELER MÜDÜRÜ KURT AKÇAKOCA'DA
Akçakoca'da trafik denetimleri arttı
YEREL

AKÇAKOCA'DA TRAFİK DENETİMLERİ ARTTI