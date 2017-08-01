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Kumluca'da Şüpheli paket semineri



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca İlçesinde Temizlik Görevlileri, Zabıta ve Muhtarlara yönelik şüpheli paket semineri verildi.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri tarafından Temizlik Görevlileri, Zabıta ve Muhtarlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Kumluca Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen Seminerde katılımcılara, şüpheli paket ve şahıs konularında bilgi verildi. Katılımcılardan seminerde şüphe duydukları paket ve şahıslar hakkında dikkatli olunması ve emniyet görevlilerine bilgi verilmesi istendi.

(RS-SÇ-Y)



01.08.2017 17:06:04 TSI

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