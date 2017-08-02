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Motosiklet denetimleri sıklaştırıldı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:04
Motosiklet denetimleri sıklaştırıldı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet denetimleri sıklaştırıldı.
Tavşanlı Kaymakamlığından edinilen bilgilere göre Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı tarafından vatandaşların da şikayetleri dikkate alınarak çevreyi rahatsız eden motosikletler ve araçlar konusunda hassas bir şekilde duyarlı olarak çalışmalar yapılıyor.
Özellikle gece saatlerinde ilçemizin muhtelif noktalarında anlık olarak uygulamaların yapıldığı, motosikletlerin ve araçların durdurulması esnasında öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğini de önem verilerek uygulamalar gerçekleşti.
Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 aylık süre zarfında 290 adet motosiklet kontrol edilerek, 89 motosiklete toplamda 60 bin 719 TL cezai işlem uygulandı. 37 motosiklet trafikten men edildi. 9 adet motosiklette tescilsiz olduğu için trafikten men edildi.
Jandarma komutanlığı tarafından da yapılan uygulamalarda 218 motosiklet kontrol edilerek, 89 araca cezai işlem uygulandı. 41 motosiklet trafikten men edilirken toplamda 23 bin 820 TL cezai işlem gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. (Tİ - EFE)

02.08.2017 10:06:53 TSI
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