ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ortaca'da zehirlendiği iddia edilen 2 köpek telef oldu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:38
Ortaca'da zehirlendiği iddia edilen 2 köpek telef oldu
Ortaca'da zehirlendiği iddia edilen 2 köpek telef oldu

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları üzerine hayvanseverler duruma tepki gösterdi.
Beşköprü Mahallesinde, 2 köpeğin can çekişmekte olduğunu fark eden hayvanseverler durumu veterinere ve Hayvan Dostları Derneği'ne (HAYDOS) bildirdi. Veterinerin müdahale ettiği hayvanlar kurtarılamayarak telef oldu. Hayvanseverler, köpeklerin tavuk eti ve ekmeğe karıştırılan zehirli maddeyle itlaf edildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.
Köpekleri can çekişirken bulan hayvanseverlerden Buse Eryılmaz, evlerinin önündeki 5-6 sokak köpeğini yaklaşık 3 yıldır beslediklerini dile getirdi. Site sakinlerinin köpeklerden şikayetçi olduğunu söyleyen Eryılmaz, "köpekler hiç kimseye saldırmıyordu. Bir tanesini Türkan abla, alıp barınağa götürmüştü. Bugün komşumuz seslendi köpekleri zehirlediklerini söyledi, evden aşağı indim. Köpekler titriyordu, ağzından salyalar geliyordu. Çağatay beyi aradım. Köpekleri almaya geldi ama kliniğe getirdiğimizde öldüler" diye konuştu.

"Çok miktarda zehre maruz kalmışlar"
Olayı öğrendikten sonra köpekleri alarak, tedavi için kliniğine götüren Veteriner Hekim Çağatay Türk, "Buse hanım köpeklerin ağzından köpük geldiğini ve zehirlenme şüphesi olduğunu söyledi. Olay yerine gittiğimizde bir tanesi ölmek üzereydi. İlk müdahalemizi orada yaptık. Kliniğe getirdik ama biri için çok geçti. Diğeri de tüm müdahalemize rağmen kurtarılamadı. Çok miktarda zehir almışlar. Köpekleri zehirleyen yiyecek maddelerini bulmuşlar gördük. Bunu yapana yazıklar olsun" dedi.
"Sözün bittiği yerdeyiz"
İhbar üzerine olay yerine gittiklerini anlatan HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen ise şunları kaydetti: "Arayan genç kızları tanıyorum onlar gönüllü sokak hayvanlarını besliyor. Ölü sayısı 2'den fazla, zehrin ne kadar atıldığını bilmiyoruz. Bunun yanında kedi ve kuş ölüsü çoğalacaktır. Sözün bittiği yerdeyiz, Ortaca'nın göbeğinde güya burası çağdaş, buyurun size çağdaş Ortaca arabanın içinde yatıyor. Merhamet denen duygu keşke satılsaydı da alıp insanlara dağıtsaydık".
Dağdelen, zehirlenen köpeklerin, kulakları küpeli, kuduz aşıları yapılmış ve gönüllüler tarafından beslenen sokak hayvanları olduğunu da sözlerine ekledi.
(CC-MB-Y)

02.08.2017 10:40:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
evsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık sahilleri doldurdu
YEREL

EVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKAN SICAKLIK SAHİLLERİ DOLDURDU
Milas'ta hava sıcaklıkları barajları olumsuz etkiledi
YEREL

MİLAS'TA HAVA SICAKLIKLARI BARAJLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Milas Devlet Hastanesinin karanlık yolu ışıklandırılıyor
YEREL

MİLAS DEVLET HASTANESİNİN KARANLIK YOLU IŞIKLANDIRILIYOR
Bodrum otogar müdürü silahla vuruldu
YEREL

BODRUM OTOGAR MÜDÜRÜ SİLAHLA VURULDU
Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

FETHİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
azada yaralanan genç yaşama tutunamadı
YEREL

AZADA YARALANAN GENÇ YAŞAMA TUTUNAMADI
Menteşe HEM proje ekibi İtalya'dan döndü
YEREL

MENTEŞE HEM PROJE EKİBİ İTALYA'DAN DÖNDÜ
Milaslı bayan voleybolcular çalışmaya başladı
YEREL

MİLASLI BAYAN VOLEYBOLCULAR ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Milaslı hacı adayları duayla uğurlandı
YEREL

MİLASLI HACI ADAYLARI DUAYLA UĞURLANDI
Rihanna'nın heykeli Milas'tan
YEREL

RİHANNA'NIN HEYKELİ MİLAS'TAN
Ormanlık alanda Kenevir ele geçirildi
YEREL

ORMANLIK ALANDA KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
MFÖ, Marmarislileri coşturdu
YEREL

MFÖ, MARMARİSLİLERİ COŞTURDU
Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ