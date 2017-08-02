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Altıntaş'ta biçerdöver kontrolleri aralıksız devam ediyor



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın en verimli buğdayının üretildiği Altıntaş ovasında biçerdöver kontrollerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Fatih Yıldız, 'Biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı' doğrultusunda hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin yapılacağını söyledi.

İlçe Müdürü Fatih Yıldız, Altıntaş İlçemizde üretimi yapılan hububatın büyük bir çoğunluğunun biçerdöverle hasat edildiğini ifade ederek, "Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir. Bu kayıplar nedeniyle milli ekonomimiz zarar görmektedir. Bu amaçla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından ilçe biçerdöver kontrol ekipleri oluşturularak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 'Biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı' doğrultusunda hazırlanan Valilik Makamının 2017/1 No'lu tebliğleri gereği hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrolleri yapılacaktır. Çiftçilerimizin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için Belediye Başkanlığı veya köy muhtarlıkları aracılığıyla, bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları, ilgili uygulama talimatı ile Belediye Başkanlıklarımız ve köy muhtarlıklarımıza gönderilen Valilik Tebliğinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve yüzde 2'nin üzerinde tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



02.08.2017 12:01:47 TSI

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