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Mersin Üniversitesi ve hastanesinin içmesuyu sorunu giderildi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:31
Mersin Üniversitesi ve hastanesinin içmesuyu sorunu giderildi
Mersin Üniversitesi ve hastanesinin içmesuyu sorunu giderildi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Mersin Üniversitesi, tıp fakültesi hastanesi ve öğrenci yurtlarının bulunduğu Çiftlikköy Mahallesi'ndeki içmesuyu sorunun tamamlandığını bildirdi.
Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki içmesuyu ana dağıtım hattı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Mersin Üniversitesi, tıp fakültesi hastanesi ve öğrenci yurtlarının bulunduğu Çiftlikköy Mahallesi ve 34. Cadde üzerinde yapımı tamamlanan çalışmalar kapsamında yeni yapılan konutların içmesuyu ihtiyacını karşılama adına muhtelif çaplarda yaklaşık 4 bin 915 metre içmesuyu hattı döşenmiştir" dedi.
İçmesuyu şebeke hattı eksikliğinin giderilmesiyle birlikte bölgenin içmesuyu sorununun çözüme kavuşmuş olduğunun altını çizen Kocamaz; "Önümüzdeki süreçte de içmesuyu olmayan diğer bölgeler için gerekli plan projelerimizi yürütüyoruz. Çözüme kavuşturabileceğimiz her bölgeye içmesuyu götüreceğiz. Susuz mahalle bırakmamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İçmesuyu şebeke hattı olmayan mahalleler için proje çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.
(HSK-Y)

02.08.2017 12:33:50 TSI
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