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Yılmaz "Yağlı Güreşlere tüm halkımızı bekliyoruz"



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Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Geleneksel Dağ Köy Yağlı güreşlerinin 6 Ağustos tarihinde yapılacağını söyledi.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Geleneksel Dağ Köy Yağlı güreşlerinin 6 Ağustos tarihinde geniş bir katılımla gerçekleşeceğini belirtti. Hazırlıkların tüm hızıyla tamamlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, "Bilindiği gibi her sene geleneksel hale gelen Dağ Köy Yağlı Güreşlerimiz var. Dağ Köyde güreş alanımız var. Bu alanımız içinde çimler yıpranmış ve güreş yapmaya elverişli değildi. Çimleri tamamen söktük ve yeniden çimlendirdik. Güreş müsabakalarına hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Alanda bulunan tribünlerden bir tanesinde kullanılamaz raporu vardı. Bu sene bütün vatandaşlarımızı sahanın içerisinde ağırlamayı düşünüyoruz. Ona göre hazırlıklarımız tamamladık 16 dalda başpehlivanlık için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geniş katılımlı bir etkinlik olmasını istiyoruz. Baya bir sporu katılacak hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Batı Karadeniz'in Kırkpınar'ı olsun istiyoruz. İnşallah 6 Ağustos Pazar günü saat 10: 00 başlayacak olağan etkinliğe tüm Zonguldak halkını davet ediyoruz. Araçlarımız Kozlu'dan kalkacak. Bu konuda bize destek veren Kozlu Kaymakamımız Ahmet Karakaya'ya teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

(SÖ-SÖ-Y)



02.08.2017 13:01:22 TSI

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