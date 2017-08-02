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TÖMER Yaz Okulu öğrencileri Sivrihisar'ı gezdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Yunus Emre Enstitüsü ve TÖMER işbirliğiyle Türkiye'de ağırlanan yabancı uyruklu öğrenciler Türk gelenek ve göreneklerini yakından incelemek için Sivrihisar'ı gezdi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü,misafir öğrencileri Yunus Emre'nin diyarına, Hızır Beyin divanına, Sinan Paşa'nın mekanına, Nasreddin Hocaın topraklarına, dünyanın merkezi Sivrihisar'a hoş geldiniz diyerek karşılayan Belediye Başkanı Türkiye'nin Eskişehir'in Sivrihisar'ın değerlerini kendi ülkelerinde anlatmalarını istedi.

Yunus Emre Enstitüsü ve ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) vasıtasıyla Türkiye'de misafir edilen yabancı uyruklu öğrenciler Sivrihisar'a konuk oldu. Ürdün, Lübnan, Mısır, Cezayir, Fas, Makedonya, Gürcistan, Bosna Hersek, Romanya, Afganistan ve Arnavutluktan gelen öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER Müdür Yardımcıları Yard. Doç. Dr. Adem Koç ve Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir ve öğretim elemanları ile birlikte Sivrihisar'da Sivrihisar Belediye başkanı ile de bir araya geldi. Yabancı öğrencilerle muhabbet eden Başkan Yüzügüllü, Nasreddin Hocayı öğrencilere anlatırken, Hocanın yaşatıldığı ülkelerden gelen öğrencilerden de Nasreddin Hoca fıkraları dinledi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yabancı ülkelerdeki öğrencilerin Türkçe öğrenmesinin hem kültürler arası diyaloga hem de Türkiye'nin tanıtılmasına vesile olduğunu kaydederek "Türkçe öğrenen her yabancı öğrencinin ileri ki dönemde Türkiye'nin uluslar arası boyutta tanıtılmasına katkı sağlayacaktır, sizleri kültür elçisi olarak görüyoruz. Türkiye'de, Eskişehir'de ve özellikle Sivrihisar'ımız da gördüğünüz güzellikleri kendi ülkenizde anlatın" şeklinde konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü ve ESOGÜ TÖMER'e teşekkürlerini illetten Yüzügüllü, günün anısına yabancı misafirlere Sivrihisar belediyesi atölyelerinde üretilen cam Türk bayrağı rozetleri hediye etti. Sivrihisar'ın tarihi değerlerini ve ilçe güzelliklerini gezen öğrenciler Dünyanın Merkezine hayran kaldılar.

Türkçe Yaz Okulu katılımcıları, Türk kültürü, sanatı, tarihi ve dili hakkında sahip oldukları deneyimlerini paylaşmak ve Türkiye'nin doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin tanıtımını yapmak için sosyal medyada da birbirleriyle yarışıyorlar. Öğrencilerin gözünden Türkiye'nin konu edildiği yarışma, metin, fotoğraf ve video eser kategorilerinde yapılıyor. Mısır'dan Avusturya'ya, Cezayir'den Kosova'ya pek çok ülkeden katılımcılar, kendi gözlemlerini sosyal medya hesapları üzerinden #RotamTürkiye etiketiyle paylaşıyor.

Türkçe öğrenmeye gelen öğrenciler 14 Ağustos 2017'de Eskişehir'den ayrılarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de yapılacak kapanış töreninden sonra öğrenciler ülkelerine dönecekler.

(İHA-Y)



02.08.2017 14:07:56 TSI

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