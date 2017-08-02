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İlkadım'ın pehlivanları



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Türkiye'de güreşte marka isimler olan İlkadım Uzgur Mahallesi'nin evladı Şaban Yılmaz ve İlkadım Belediyesi güreşçilerini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Erdoğan Tok, "Ata sporu güreşte çok önemli ve konuşulan bir noktadayız" dedi.

Başpehlivan Şaban Yılmaz ve İlkadım Belediyesi Güreş Sporcuları Kırkpınar Yağlı Güreşleri ardından Başkan Tok'u makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştılar. 651'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde değişik kategorilerde dereceye giren İlkadımlı güreşçiler, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u makamında ziyaret ederek güreşe sağlanan destekten dolayı şükranlarını ifade etti.

651'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Şaban Yılmaz 3'üncü, Büyük-Orta Boyda Özcan Yılmaz 2'nci, Deste-Büyük Boyda İlkadım Belediyesi Sporcusu Mehmetcan Kaya 3'üncü, Minder Güreşleri Gençler Türkiye Şampiyonası 58 Kiloda İlkadım Belediyesi Sporcusu Regaib Kılcan Türkiye 2'ncisi oldu.



"İlkadımlı olarak Türkiye'de güreşte bir markayız"

Ziyarette konuşan Başpehlivan Şaban Yılmaz ve İlkadım Belediyesi Güreş Sporcuları, Samsun ve İlkadım'ın sporda Türkiye'de bir marka haline geldiğini belirterek, "İlkadımlı olarak Türkiye'de güreş de bir markayız. Milli oyuncularımızın yanı sıra müsabakalarda finallere yükselen oyuncularımız var. Sporcu sayımızı daha yukarılara taşıma niyetindeyiz. Spora vermiş olduğu katkı ve emeklerinden dolayı İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok'a Teşekkür ederiz" dediler.



"Samsun ve İlkadım ilçemizin ve bizlerin gururusunuz"

Gösterdikleri başarılardan dolayı genç sporcuları kutlayan ve gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Samsun'da ve İlkadım da spor başarı grafiği her geçen yıl daha da yükseliyor. Bir insanın işini sevmesi en önemli şeydir ve işinizi sevdikten sonra başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Elde ettiğiniz bu başarılar, yeni sporcuların yetişmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri bu başarınızdan dolayı kutluyorum, sizler Samsun ve İlkadım ilçemizin ve bizlerin gururusunuz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha da büyük başarılara imza atacaksınız" diye konuştu.

Başkan Tok, 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren sporculara hediyelerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

(SAM-SLH-Y)



02.08.2017 15:34:35 TSI

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