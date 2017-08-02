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Çorluspor'dan işadamı Mehmet Diktaş'a forma ve plaket



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ 1. Amatör Küme takımlarından Çorluspor'da yönetim kulübe destek veren işadamı, sanayi, kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekibin başkanı Tezcan Özbaşaran beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile işadamı Mehmet Dikataş'ı ziyaret etti.

Mehmet Diktaş'a üzerinde adının yazılı olduğu forma ve plaket takdim eden Çorluspor Kulübü Başkanı Tezcan Özbaşaran, desteklerinden ötürü Diktaş'a teşekkür etti. Ziyaretten ötürü teşekkür eden Mehmet Dİktaş ise, "Bir Çorluspor'dan iki Çorluspor doğu, anlayamadık bu iş nasıl oldu" dedi.

Çorluspor'u layık olduğu yerde görmek istediğinin altını çizen Diktaş, "Çorluspor üst üste 15 sene şampiyonluk yaşamış bir takım. Çorluspor logosundaki yıldız bunun için verildi. Biz de Çorluspor'u başarılı günlerine dönmüş görmek istiyoruz. Çorlu'ya, Çorluspor'a yaraşır bir şekilde tek bir kulüp olarak devam edelim. Çorluspor'un yanında bir de Kültürspor var, Gençlerbirliği var, şehrimizin başka yarışmacı takımları var. Fakat biz Çorluspor'u layık olduğu yerde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Çorluspor'un hedefinin 2. Lig olması gerektiğini kaydeden Çorlulu işadamı Mehmet Diktaş, "Buralar, Çorlu'ya, Çorluspor'a yakışmıyor. Sizin hedefiniz süper amatör küme değil hedefiniz öncelikli olarak bölgesel amatör lig olmalıdır. Bölgesel amatör ligde yer alınca da hedef 3. Lig değil 2. Lig olmalı. Çorluspor'un yeri ve hedefi en az 2. Lig olmalıdır. Hatta ve hatta Çorluspor Süper Lig'i kovalar bir şekilde 1.Lig'de olmalı. Çünkü Çorlu bunu başaracak durumda. Bu iş tabi ki kolay değil. Çorluspor yönetiminin bu işe ne kadar gönül verdiğini biliyor, ne kadar istekli olduğunu görüyoruz. Yolunuz şimdiden açık olsun. Bizler sizlere her zaman yardımcı olmaya çalıştık, bundan sonrada yanınızda olacağız, bizleri de hatırladığınız için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Çorluspor yönetimi tarafından ziyaret işadamı Mehmet Diktaş'a Çorluspor atkısı ve üzerinde Mehmet Diktaş yazan 59 numaralı forma ve plaket hediye edildi.

(SŞ-MEF-Y)



02.08.2017 15:42:05 TSI

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