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Bodrum'da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

- Bodrum Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalara yaz aylarında da tüm yarımada genelinde devam ediyor.

Yaz aylarında sıcaklar nedeniyle dikim yapılamazken ekipler daha önce dikimi gerçekleştirilen çiçeklerin ve yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, rutin bitki sulamalarını yaparak bitkilerin kuruyan ve dökülen yaprakları ile kuruyan otlar ve ağaçları temizliyor. Ayrıca yaya kaldırımlarında vatandaşların yürümelerini engelleyen dalları da buduyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda parkların temizliğini de gerçekleştiren ekipler, ağaç ve bitki altlarında kalan atıkların toplanması ve yeşil alanların güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan çalışmalar, Neyzen Tevfik Caddesi başta olmak üzere Ortakent, Konacık, Gürece ve diğer mahallelerde de gerçekleştiriliyor.

(MB-Y)



02.08.2017 15:57:48 TSI

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