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Darende İlçe Müftüsü Varol vefat etti



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde kalp kiriz geçirerek tedavi altına alınan Darende İlçe Müftüsü Ahmet Varol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 6 yıldır Darende İlçe Müftülüğü görevinde bulunan Ahmet Varol, geçtiğimiz günlerde kalp kiriz geçirmiş ve hava ambulansı ile Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Burada yoğun bakıma alınan Müftü Varol'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. 1956 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Ahmet Varol, İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinde eğitim gördü. 1986 yılında Hakkari Yüksekova Müftüsü olarak göreve başlayan Varol, daha sonra sırasıyla Ermenek, Sayımbeyli, Pınarbaşı İlçe Müftülüklerinde görev yapmıştı. Bir süre Almanya'da din görevlisi olarak görev yaptıktan sonra yurda dönen Varol, Musabeyli ilçe müftülüğü ve Kilis Müftü Yardımcılığı görevlerinden sonra Darende İlçe Müftülüğüne atanmıştı. Müftü Ahmet Varol'un cenazesinin memleketi Sivas'ta defnedileceği öğrenildi.

(İHU-SD-Y)



02.08.2017 16:35:18 TSI

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