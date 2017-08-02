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Başkan Memiş'ten Orgeneral Güler'e tebrik mesajı



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburtlu Orgeneral Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanması dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bugün toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) neticesinde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanı olarak açıklanmasıyla birlikte bir tebrik mesajı yayınlayan Başkan Memiş, şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz akşamı milli iradeye el uzatanlara karşı milletinin yanında olarak en çok direnen komutanlarımızdan, Bayburt'umuzun yiğit evladı Orgeneral Yaşar Güler paşamızın Yüksek Askeri Şura'da Kara Kuvvetleri Komutanı olarak belirlenmesini ve bunun neticesinde de Genel Kurmay Başkanlığı görevi için önünün açılmasını büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu önemli görevinde Yaşar Güler Paşamıza başarılar diler, açıklanan yeni komuta kademesinin de ülkemiz adına hayırlı olmasını yüce Rabbimizden niyaz ederim."

(YY-ÖB-Y)



02.08.2017 17:17:08 TSI

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