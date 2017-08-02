YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Seydişehir Kalkınma Şöleni Resul Dindar konseriyle başladı

Seydişehir Kalkınma Şöleni Resul Dindar konseriyle başladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından ilki düzenlenen, Seydişehir Kalkınma Şöleni Resul Dindar konseriyle başladı.

Kuğulu Parktaki şölen Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran gösterisi ve protokol konuşmalarıyla başladı, havai fişek gösterisi ve Resul Dindar konseri ile devam etti.

Yıllardır özlenen fakat her defasında terör olayları veya FETÖ ihaneti ile iptal edilen Kalkınma Şölenin bu yıl başladığını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal "Şölenimizin ilçemize güzellikler getirmesini diliyorum. Seydişehir Etibank Alüminyum Tesislerinin kurulmasıyla birlikte kabuğunu kırmış ve ülkenin gündemine oturmuş bir ilçe. Fabrikanın temellerini atıldığı 5 Ağustos 1967 Kalkınma Bayramı olarak yıllarca kutlandı. Daha sonra akamete uğradı. Toplumsal talep ve bizlerinde arzu etmesi ile tekrar canlandıralım diye düşündük" dedi.

20 yıldır bekleyen projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tutal, "Projelerin temellerini attık. Atmaya da devam ediyoruz. Bir toplumun maddi gelişmesi kalkınması yeterli değildir. Gelişmiş toplumların en güzel göstergelerinden bir tanesi de sosyal ve kültürel olarak faaliyetleri devam ettirmesidir. Maddi anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Hiç bir siyasi ayırıma girmeden birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi el ele, kol kola vermek suretiyle devam ettirdiğimiz sürece bu toplum üzerinde bu millet üzerinde hiç kimse bir eylem, bir operasyon yapamamıştır, yapamayacaktır. Bunun için farklı anlayışlarda farklı düşüncelerde olabiliriz. Çünkü hepimiz insanız, robot değiliz. Farklı düşüncelerimiz gayet normal. Vatan, millet, devlet, bayrak, özgürlük denildiği zaman bu millet nasıl 15 Temmuz'da meydanlara çıkmışsa aynı göstergeyi bu gün buralarda bu meydanlarda da göstermektedir. Ben bunda dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde 7/24 çalışan birim müdürlerime, çalışan personelimize, destek veren esnaflarımıza, odalarımıza, muhtarlarımıza ve ismini sayamadığım kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin duası, sizlerin desteği ile bu tür büyük organizasyonları biz de yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmamızın güzellikler getirmesini niyaz ediyorum. Artık şölen başlasın" dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan; Bu festival Seydişehir ilçemiz için tanıtım anlamında, yöresel ürünler noktasında, kültürel ve ekonomik anlamda çok ciddi katkılar sağlayacaktır ilçemize. Bu güzelliği, bu birliği, beraberliği, yaşamamızda, rahat bir şekilde eğlenmemize aziz şehitlerimizin çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyor, katılımcılara iyi eğlenceler diliyorum" dedi.



"Seydişehir'in daha ileriye gitmesi için mücadele ediyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci ise, "Allah'a şükürler olsun ki, ülkemiz bir başka güzel. Dünyanın değişik ülkelerini gezdik ama Türkiye kadar güzel ülkesine sahip çıkan ve 15 Temmuz'da şahlanarak milli iradeyi ortaya koyan ve ülkesini adeta uçurumun kenarından kurtaran siz değerli hemşehrilerimle ülkemiz bir başka güzel. Yıllar sonra Kalkınma Şölenine imza atan değerli belediye başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Seydişehir'in bir bütün halinde kenetlenerek daha ileriye gitmesi için mücadele ediyoruz. Mücadele sözünü verdik. Birlik ve beraberliği görmek isteyen Kuğuluya baksın. Bu meydan birlik ve beraberliği gösteriyor. Allah bu güzelliği bozmasın. Birlik varsa kardeşlik var" dedi.

Konuşmaların ardından şölen kapsamında Kuğulu Park'ta kurulan yüzlerce dükkanın bulunduğu yöresel ürünler, el sanatları ve çeşitli hediyelik eşyaların satışlarının yapıldığı esnafları protokol üyeleri ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Karadeniz rüzgarının estiği yaklaşık on binlerce kişinin katıldığı şölen alanını saatler önce dolduran vatandaşlar Sanatçı Resul Dindar'ın sahneye çıkmasıyla birbirinden hareketli şarkılarıyla coştu. Dinleyiciler ve seyirciler romantik şarkılarda da sanatçı Dindar'a eşlik etti. Resul Dindar gecenin finalinde ise müzisyenleri ile birlikte horon çekerek 2 saat sahnede kaldı. Gecenin sonunda Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından Resul Dindar'a günün anısına hediye takdim edildi.

Kuğulu Park'taki şölene, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci,Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan,Belediye Başkanı Mehmet Tutal,Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burak Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer,daire amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, ve vatandaşlar katıldı.

(AH-Y)



02.08.2017 17:47:11 TSI

NNNN

