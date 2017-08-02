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Muradiye aniden bastıran yağmur serinletti



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VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde aniden bastıran yağmur, sıcaktan bunalan insanları serinletti.

Muradiye ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan ilçe insanını serinletti. Kısa süreli sağanak yağmurda ıslanmamak isteyen vatandaşlar ise sokaklardaki sundurma ve saçak altlarına sığındı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise yağmurun yağmasıyla serin bir öğleden sonra geçirdi. İlçede altyapı çalışmaları nedeniyle her taraf kazı ve toprakla dolan caddeler, yağmurun yapmasıyla tozdan kurtulan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

(SS-ŞAK-Y)



02.08.2017 19:29:41 TSI

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