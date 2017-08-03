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Ürgüp'te Meksika film günleri düzenlenecek

03 Ağustos 2017 Perşembe, 08:46
Ürgüp'te Meksika film günleri düzenlenecek
Ürgüp'te Meksika film günleri düzenlenecek

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Meksika Büyükelçiliği, Ürgüp Belediyesi ortaklığında Ürgüp'te Çağdaş Meksika filmleri gösterimi yapılacak.
Meksika'nın Ankara Büyükelçisinin ve Büyükelçilik yetkilileri ile yerel protokol yetkililerinin katılacağı festivalde, Meksika sinemasının güncel akımlarından izler taşıyan Çağdaş Meksika filmleri gösterilecek. Ürgüp Belediyesi sinema salonunda Türkçe alt yazılı olarak gösterime girecek olan, Cennetin Göbeğinde, Akbabalar, Boş Saatler, Eşekler, Ramona, Zamanın Başlangıcı isimli filmleri sinemaseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler. Festival 17-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
(COŞ-SK)

03.08.2017 08:48:15 TSI
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