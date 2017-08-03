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Didim Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı

- Yeni Meclis üyesi ilk toplantısına katıldı; kadın meclis üyesi sayısı 5'e yükseldi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Belediye Meclisinin Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı. Toplantı tek gündem maddesiyle yapılırken ek gündem maddesiyle Özgür Makascıoğlu'ndan boşalan komisyonlara seçim yapıldı.

Didim Belediye meclisinin Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Mecliste Ek gündem maddesi olarak istifa eden MHP'li Meclis üyesi Özgür Makascıoğlu'ndan boşalan İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri seçimi yapıldı. Makascıoğlu'nun yerine komisyonlara yeni meclis üyesi Eda Yücel İlhan seçildi. Gündemde yer alan Didim Belediyesi Gündüz bakım evi ve Kreş'in yönetmeliği ele alındı. Madde oy birliğiyle Hukuk Komisyonuna sevk edildi. Ağustos ayının ikinci birleşimi 4 Ağustos Cuma günü saat 15.00'de yapılmasına karar verildi.

MHP'li Didim Belediye Meclis Üyesi Özgür Makascıoğlu'nun meclis üyeliğinden istifa etmesinin ardından yedek meclis üyesi Eda Yücel İlhan belediye meclisine seçilirken İlhan MHP sıralarında yerini aldı. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, MHP'li Makascıoğlu'nun istifa ettiğini ve İlçe Seçim kurulunca yedek meclis üyesi Eda Yücel İlhan'ın meclise girdiğini belirterek, görevinde başarılar diledi. İlhan tüm meclis üyelerinin de tebriğini kabul etti.

İlhan'ın meclise girmesiyle MHP'nin bayan meclis üyesi sayısı 2'ye yükselirken, meclisteki kadın meclis üyesi sayısı 5'e yükseldi.

(HÇ-MB-Y)



03.08.2017 09:29:54 TSI

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