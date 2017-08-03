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Gemlik'e iki yeni okul



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yıkılan eski Marmarabirlik depolarının bulunduğu bölgeye yapılacak okula ilk kazma vuruluyor.

Bütünşehir Kanununa geçilmeden İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışma farklı engellere takılmış, Gemlik'in önemli ihtiyacı olan okul yapımı uzun süre ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkarılan okullar ile alakalı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yer teslimi yapıldı ve ilk kazma vuruldu. İki ayrı bloktan oluşacak okullara mahallenin de adı olan Hamidiye adı veriliyor. İlk ve ortaokul 24'er derslik olarak planlandı. Okulların inşaat süresi ise 400 gün olarak belirlendi. 20 Temmuzda yapılan arsa tesliminin ardından başlayan çalışmalarda inşa aşamasına gelindi.

Eski Marmarabirlik binasının olduğu arsaya yapılacak olan okulların Gemlik'te önemli eksikliği kapatması bekleniyor. İki okulun herhangi bir aksilik çıkmazsa 2018 - 2019 eğitim ve öğretim dönemi başına yetişmesi hedefleniyor.

(MŞ)



03.08.2017 11:06:22 TSI

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