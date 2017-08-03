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Müdür Tacettin Işık: Hedefimiz en az kayıpla hasat yapmak



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde buğday hasadı yoğunlaşırken, Aslanapa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelinin hasatla beraber biçerdöverlerin denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

Yapılan denetimlerde, ürün kayıplarının en aza indirileceği bilgisi verilirken Aslanapa Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Tacettin Işık denetimin önemli olduğunu belirterek, "Makine ile yapılan hasatta mutlaka verim kayıpları meydana geliyor. Bakımsız ve ayarları yapılmamış biçerdöverlerde kayıplar daha da artıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü de her yıl hasat öncesi

ve hasat devam ederken biçerdöverlerin denetimlerini yapıyor. Denetimlerin daha sık yapılması bizim yararımıza. Buğday hasadı başladı. Önümüzdeki günlerde hasat daha da yoğunlaşacak. Verimin geçen yıla göre iki misli olduğu bu bereketli sezonda kontrollerimize aralıksız devam ettirip, en az kayıpla hasat dönemini bitirmek istiyoruz'' dedi. (YD-EFE)



03.08.2017 11:18:18 TSI

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