Sinop Kültür Merkezinde sona doğru
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop Kültür Merkezi, 2017 yılı sonuna kadar hizmete açılacak.
2017 yılı sonuna kadar hizmete girmesi planlanan Kültür Merkezi inşaatında yüklenici firma yetkilisi Hasan Erbaş'tan Vali Hasan İpek bilgiler aldı. Yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatı incelemelerine Vali Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Mehmet Demircan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Göz ve teknik personel katıldı.
(OSM-SLH-Y)
03.08.2017 13:51:37 TSI
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