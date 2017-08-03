ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sinop Kültür Merkezinde sona doğru

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:49
Sinop Kültür Merkezinde sona doğru
Sinop Kültür Merkezinde sona doğru

(Fotoğraflı)

Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop Kültür Merkezi, 2017 yılı sonuna kadar hizmete açılacak.
2017 yılı sonuna kadar hizmete girmesi planlanan Kültür Merkezi inşaatında yüklenici firma yetkilisi Hasan Erbaş'tan Vali Hasan İpek bilgiler aldı. Yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatı incelemelerine Vali Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Mehmet Demircan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Göz ve teknik personel katıldı.
(OSM-SLH-Y)

03.08.2017 13:51:37 TSI
NNNN