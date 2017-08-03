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Bigadiç'de Başkan İsmail Avcu:

-"İlçemizin adını bu sporla tanıtmak ve kültürümüzü canlı tutmak istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun düzenlediği Kütahya Rahvan At Yarışlarında başaltı birincisi olan Deniz Tetik, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'yı ziyaret etti.

Kırsal Işıklar mahallesinden Bigadiç Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı olan Deniz Tetik'i makamında kabul eden Başkan Avcu, "İlçemizin adını bu sporla tanıtmak ve kültürümüzü canlı tutmak istiyoruz""dedi

Ziyarete, Kulüp Başkan Yardımcısı Hasan Özçam, Kulüp Üyesi İsmail Baydilli, Kulüp Onursal Başkanı Hasan Şen ve Himmet Gelmez'de katıldılar. Başarılı atçıları kutlayan Başkan İsmail Avcu, "İlçemizin Işıklar mahallesindeki pistte her yıl yarışlar yapılıyor. Kütahya da ilçemizi temsil eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

(FT-BT)



03.08.2017 14:37:03 TSI

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