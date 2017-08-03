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Hayırsever vatandaştan ASD'ye akülü sandalye bağışı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - İngiltere'de yaşayan Besnili hayırsever Orhan Uçar, ihtiyaç sahibi engelliye verilmek üzere Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şubesine akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

İsa Arslan ve Hasan Kılınç'ın aracılığı ile akülü tekerlekli sandalye Dernek Başkanı Ömer Arslan'a teslim edildi. Teslim töreninde Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan ve Besni Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Soydan Doğru hazır bulundu.

Bu tür hayır işlerine devam edeceklerini söyleyen İsa Arslan, yurt dışındaki diğer hemşerilerimizle irtibata geçerek bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Yardım etmek isteyenlere aracılık edebileceğini söyleyen İsa Arslan, daha öncede bu tür yardımları yaptıklarını, engeller paylaşılınca ortadan kalktığını dile getirdi.

Kilometrelerce uzaktan gelen bu akülü tekerlekli sandalyenin öneminin çok fazla olduğunu söyleyen Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan ise, "Derneğimize engelli kardeşlerimize akülü tekerlekli sandalye bağışlayan yardımsever hemşerimiz Orhan Uçar'a ve bu sürecin gelişmesinde ön ayak olan Hasan Kılınç ve İsa Arslan'a teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin yaşamış oldukları hayat kendi tercihleri değildir. Bu kardeşlerimizin görmeyen gözlerine göz, konuşamayan dillerine ses, yürüyemeyen ayaklarına ayak, tutmayan ellerine el olabilen herkese minnet ve şükran borçluyuz" dedi.

(RK-OE-Y)



03.08.2017 14:39:41 TSI

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