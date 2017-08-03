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Alaplı emniyetinden abartı egzoza geçit yok



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı polis ekipleri tarafından, Yalı Caddesi üzerinde, abartılı ses çıkaran egzoz kontrolü ve genel trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 6 araca işlem yapıldı.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, egzoz denetimlerine hız verdi. Alaplı Trafik ekipleri Yalı Caddesi üzerinde APP plaka, abart egzoz ve genel denetimlerini sürdürdü. Yalı cadde üzerinde yapılan denetimler sırasında da araçlar durdurularak hem arandı hem de standart dışı aksesuar takıp takmadıkları kontrol edildi. Trafik ekiplerince gün içerisinde yapılan denetimlerde 30 araç kontrol edildi. Bunlardan kusurlu görülen 6 araca para cezası uygulandı. Ayrıca 1 araç trafikten men edildi.

(EY-OA-Y)



03.08.2017 15:09:17 TSI

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