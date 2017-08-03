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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Yaşar Yılmaz başrol oyuncusu oldu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:13
Yaşar Yılmaz başrol oyuncusu oldu
Yaşar Yılmaz başrol oyuncusu oldu

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Kars'ta bir zamanları yerel ve ulusal basında haber muhabirliği yapan gazeteci Yaşar Yılmaz, gittiği İstanbul'da dizi ve sinema oyuncusu oldu. Şöhret basamaklarını bir bir tırmanan Yılmaz, şimdi de Saftirik İzmir'de filminin başrol oyuncusu oldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden dizi ve sinema oyuncusu Yasar Yılmaz, İzmir de bulunan Zirve Filim Prodüksiyonun düzenlediği komedi türündeki "Saftirik İzmir'de" sinema filminin başrol oyuncusu olarak ekranların karşısına çıkacak.
Daha önce birçok dizide rol alan oyuncu Yaşar Yılmaz, Saftirik İzmir'de filminin izlenme oranlarının tavan yapacağını ileri sürdü. Yaşar Yılmaz, "Bu filim vatandaşları kahkahalar boğacak. Zirve Filim Yapım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akpinar beye ve senarist Münür Uğurlu beye teşekkür ederim" dedi.
(MA-MEF-Y)

03.08.2017 15:15:04 TSI
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