ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehitkamil'den öğrencilere ingilizce kursu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:22
Şehitkamil'den öğrencilere ingilizce kursu
Şehitkamil'den öğrencilere ingilizce kursu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin yaz dönemi tatilini daha iyi değerlendirmesi amacıyla Hanımlar Lokalinde İngilizce kursu açtı. Kendileri için açılan İngilizce kursuna yoğun ilgi gösteren öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıklı girecek.
Eğitim-öğretime verilen arayı değerlendirmek adına Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde açılan İngilizce kursuna yoğun katılım oldu. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri, haftanın 5 günü kursa gelerek İngilizce öğreniyor. İngilizce eğitimi alan öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır girecek.
"İngilizce eğitimi almak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz''
İngilizce kursuna yoğun talep olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali İngilizce Öğretmeni Aysel Yılmaz, "Yaz dönemi olması nedeniyle ortaokul öğrencilerimiz için İngilizce kursunu açtık. Haftanın 5 günü, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf olarak gruplar halinde öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz, gelecek eğitim ve öğretim yılı döneminde İngilizce derslerini burada önden almış oluyor. Böylece öğrencilerimizin okul hayatına önceden katkı sağlamış oluyoruz. Kursumuzu ders artı çalışma şeklinde yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem dersi dinliyor, not alıyor, aynı zamanda da burada öğrenmiş olduklarını test ediyor. Açtığımız kursa çok fazla ilgi oldu. İngilizce eğitimi almak isteyen tüm öğrencilerimizi kursumuza bekliyoruz" dedi.
"İngilizce kursunun açılmasından dolayı çok memnunuz''
İngilizce kursuna katılan 5. sınıf öğrencisi Nisa Tügen, "İngilizce eğitimimi geliştirmek için kurs arıyorduk. Sonunda Şehitkamil Belediyemizin Hanımlar Lokali'nde açmış olduğu İngilizce kursuna geldik. Burası gerçekten çok eğlenceli bir yer. Hem İngilizce öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Bazen alıştırmalarda zorlandığımız yerlerde hocamız bizlere yardımcı oluyor. Arkadaşlar arasında bir birimizle İngilizce örnekler vererek kendimizi geliştiriyoruz. Okulda İngilizce eğitimi alıyoruz fakat buraya gelerek, eksikliklerimizi gideriyoruz. Okul öncesi aldığımız bu eğitimlerle de okula daha hazırlıklı bir şekilde girmiş olacağız. Burada eğitimlerin yanında oyunlar oynayarak, hoş ve güzel vakit geçiriyoruz. İngilizce kursunun açılmasından dolayı çok memnunuz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere İngilizceyi en güzel şekilde öğretiyor. Bu kursu çevremizdeki bütün arkadaşlarıma önerdim. İngilizce öğrenmek isteyen herkesi buradaki kursa katılmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
(OE-Y)

03.08.2017 15:24:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep'te
YEREL

TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONASI GAZİANTEP'TE
Gaziantep'te oto hırsızlarına operasyon
YEREL

GAZİANTEP'TE OTO HIRSIZLARINA OPERASYON
Milletvekili Erdoğan'dan Gaziantep-Adıyaman Duble Yoluna sıcak asfalt müjdesi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN'DAN GAZİANTEP-ADIYAMAN DUBLE YOLUNA SICAK ASFALT MÜJDESİ
Toplu sözleşme görüşmelerinden memurlar müjde bekliyor
YEREL

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN MEMURLAR MÜJDE BEKLİYOR
Şahinbey'de 3 bin 500 bisiklet dağıttı
YEREL

ŞAHİNBEY'DE 3 BİN 500 BİSİKLET DAĞITTI
Gaziantep lahmacunu tescilleniyor
YEREL

GAZİANTEP LAHMACUNU TESCİLLENİYOR
Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL

GAZİANTEP'TE 6 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Ekonomik büyüme için &quot;İYİ&quot; formülü
YEREL

EKONOMİK BÜYÜME İÇİN "İYİ" FORMÜLÜ
Gaziantep'te 6 bin metre karelik meydan yapılıyor
YEREL

GAZİANTEP'TE 6 BİN METRE KARELİK MEYDAN YAPILIYOR
8 bin 539 kişiye hastalık tanı hizmeti
YEREL

8 BİN 539 KİŞİYE HASTALIK TANI HİZMETİ
Vali Yerlikaya Gaziantepspor'un başkan adaylarını kabul etti
YEREL

VALİ YERLİKAYA GAZİANTEPSPOR'UN BAŞKAN ADAYLARINI KABUL ETTİ
Sportif organizasyonlarda on binlerce öğrenci buluştu
YEREL

SPORTİF ORGANİZASYONLARDA ON BİNLERCE ÖĞRENCİ BULUŞTU
Gaziantep'te kınalı kuzular için kına gecesi
YEREL

GAZİANTEP'TE KINALI KUZULAR İÇİN KINA GECESİ