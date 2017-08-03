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Şehitkamil'den öğrencilere ingilizce kursu



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GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin yaz dönemi tatilini daha iyi değerlendirmesi amacıyla Hanımlar Lokalinde İngilizce kursu açtı. Kendileri için açılan İngilizce kursuna yoğun ilgi gösteren öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıklı girecek.

Eğitim-öğretime verilen arayı değerlendirmek adına Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde açılan İngilizce kursuna yoğun katılım oldu. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri, haftanın 5 günü kursa gelerek İngilizce öğreniyor. İngilizce eğitimi alan öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır girecek.

"İngilizce eğitimi almak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz''

İngilizce kursuna yoğun talep olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali İngilizce Öğretmeni Aysel Yılmaz, "Yaz dönemi olması nedeniyle ortaokul öğrencilerimiz için İngilizce kursunu açtık. Haftanın 5 günü, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf olarak gruplar halinde öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz, gelecek eğitim ve öğretim yılı döneminde İngilizce derslerini burada önden almış oluyor. Böylece öğrencilerimizin okul hayatına önceden katkı sağlamış oluyoruz. Kursumuzu ders artı çalışma şeklinde yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem dersi dinliyor, not alıyor, aynı zamanda da burada öğrenmiş olduklarını test ediyor. Açtığımız kursa çok fazla ilgi oldu. İngilizce eğitimi almak isteyen tüm öğrencilerimizi kursumuza bekliyoruz" dedi.

"İngilizce kursunun açılmasından dolayı çok memnunuz''

İngilizce kursuna katılan 5. sınıf öğrencisi Nisa Tügen, "İngilizce eğitimimi geliştirmek için kurs arıyorduk. Sonunda Şehitkamil Belediyemizin Hanımlar Lokali'nde açmış olduğu İngilizce kursuna geldik. Burası gerçekten çok eğlenceli bir yer. Hem İngilizce öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Bazen alıştırmalarda zorlandığımız yerlerde hocamız bizlere yardımcı oluyor. Arkadaşlar arasında bir birimizle İngilizce örnekler vererek kendimizi geliştiriyoruz. Okulda İngilizce eğitimi alıyoruz fakat buraya gelerek, eksikliklerimizi gideriyoruz. Okul öncesi aldığımız bu eğitimlerle de okula daha hazırlıklı bir şekilde girmiş olacağız. Burada eğitimlerin yanında oyunlar oynayarak, hoş ve güzel vakit geçiriyoruz. İngilizce kursunun açılmasından dolayı çok memnunuz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere İngilizceyi en güzel şekilde öğretiyor. Bu kursu çevremizdeki bütün arkadaşlarıma önerdim. İngilizce öğrenmek isteyen herkesi buradaki kursa katılmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

(OE-Y)



03.08.2017 15:24:20 TSI

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