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Kayardı Kent Park Projesi Niğde'nin gülen yüzü olacak

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:33
Kayardı Kent Park Projesi Niğde'nin gülen yüzü olacak
Kayardı Kent Park Projesi Niğde'nin gülen yüzü olacak

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan hayata geçirdiği hizmetlerle şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor. 70 bin metrekare alan üzerinde, içerisinde sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yer alacağı Kayardı Kent Park Projesi Niğde'nin yeni yüzü olacak.
Kayardı Mevkii'nde bulunan ve yıllardır kaderine terk edilmiş halde olan bölge, Niğde Belediyesi'nin hazırladığı Kayardı Kent Park projesiyle hayat bularak yepyeni bir görünüme kavuşacak. Niğde halkının güzel vakit geçirebileceği, yeşiliyle ve sosyal alanlarıyla Niğde'ye önemli ölçüde değer katacak proje hem Niğde'de hemde bölgesinde adından söz ettirecek cazibe merkezi olacak.
Kayardı kent park'ta neler var
Yaklaşık 70 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan Kayardı Kent Park Projesi'nde, 1000 metrekare alanda lokanta, 300 metrekarelik alanda iki tane kafe, yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk oyun alanları, süs havuzları, bakı terası, teleskop ve alanın tamamı yeşil alan olacak.
Kentimizin imajını yeniliyoruz
Şehrimizin geleceğini inşa ediyoruz diyerek projelerin her aşamasını takip ettiklerini dile getiren Akdoğan içinde mesire alanları ve farklı aktivitelerin de yer alacağı modern bir kentparkın inşa edilmesiyle şehrin farklı bir kimliğe bürüneceğini vurguladı. Akdoğan, "Halkımızın özlemini duyduğu değişim ve yenilik için önemli adımlar atıyoruz. İlimizin her yönüyle gelişmesi ve değişmesi adına elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Özellikle mega projelerimizle kentimizin imajını ve ufkunu geliştiriyoruz'' dedi.
(MB-YE-SK)

03.08.2017 15:35:15 TSI
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