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Güney Kore Büyükelçisi Cho Hatay'da



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yun-soo Cho ve beraberindekileri makamında konuk etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette iki ülke insanı arasındaki dostluk ve iyi ilişkiler konuşuldu. Büyükelçi Cho'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savaş, "Tarihsel olarak aralarında gönül bağı olan Türk milleti ile Kore halkının dostluğu ilelebet devam edecektir. Biz de bu dostluğa katkı sunmaya devam edeceğiz. Büyükelçimizi şehrimizde ve belediyemizde ağırlamaktan çok memnunuz" dedi.

Ziyaretin ardından Hatay'a özgü hediyeleri büyükelçi ve beraberindekilere takdim eden Başkan Lütfü Savaş, daha sonra heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(BGY-Y)



03.08.2017 17:07:48 TSI

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